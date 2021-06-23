ВОЗ сделала замечание уфимскому заводу, производящему «Спутник V» — Песков заявил, что все исправлено

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам проведенных в России инспекций по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», ВОЗ сделала замечания компании «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», где выпускают препарат. Они касались соблюдения требований защиты окружающей среды и мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что производители «Спутника V» уже исправили все нарекания со стороны ВОЗ, и что российские ведомства проводят самый жесткий контроль за соблюдением всех правил производства вакцин от COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минпромторге РФ обратили внимание, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество «Спутника V», пишет «РИА Новости». В Минздраве России сообщили, что любые отклонения от строгих параметров качества вакцины влекут недопуск и уничтожение серии. До потребителей такой препарат не дойдет, уверяют в ведомстве.

Напомним, «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» также займется производством вакцины «Спутник Лайт».



Татьяна Демина