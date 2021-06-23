В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 471 743 человека
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 471 743 человека. Прирост за сутки — 6 528 человек, сообщает Минздрав республики.
Вторую дозу препарата получили 347 302 человека. В последний раз вакцина поступила в Татарстан во вторник, 22 июня.
В республике открыли 153 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Вакцинироваться можно в таких казанских ТЦ, как «Мега» и «Парк Хаус». Еще для вакцинации доступны семь станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Проспект Победы», «Дубравная». Прививку можно сделать с 7.30 до 18.30.
Доступно пять способов записаться на вакцинацию:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- единый номер 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Вчера сообщалось о 465 215 вакцинировавшихся в республике.
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