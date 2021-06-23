Новости общества

13:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 471 743 человека

12:34, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 471 743 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 471 743 человека. Прирост за сутки — 6 528 человек, сообщает Минздрав республики.

Вторую дозу препарата получили 347 302 человека. В последний раз вакцина поступила в Татарстан во вторник, 22 июня.

В республике открыли 153 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Вакцинироваться можно в таких казанских ТЦ, как «Мега» и «Парк Хаус». Еще для вакцинации доступны семь станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Проспект Победы», «Дубравная». Прививку можно сделать с 7.30 до 18.30.

Доступно пять способов записаться на вакцинацию:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. единый номер 122;
  4. при обращении в МФЦ;
  5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 465 215 вакцинировавшихся в республике.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:38
    Через лет 10 все татарстанцы будут ваксинированы! Ура, товарищи!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также