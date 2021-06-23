В Минобрнауки прокомментировали идею допускать в вузы только привитых студентов

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ответил на вопрос об отношении министерства допускать на очные занятия только студентов, которые вакцинировались от коронавируса.

— Такая постановка вопроса имеет право на существование. Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества — как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно, — заявил он в интервью каналу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Скоро Минобрнауки выработает общую для всех вузов позицию по допуску студентов к очным занятиям.

Фальков также отметил, что сроки приемной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут.

Недавно министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что вузы не вправе требовать от абитуриентов вакцинации и не допускать их к вступительным испытаниям на основании отсутствия прививки от коронавируса. При этом Минздрав России рекомендует студентам привиться от коронавируса перед началом учебного года. Желательно это сделать до начала июля, так как иммунитет формируется 42 дня.