Итоги дня: домашний арест экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора, новый председатель Союза писателей РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 марта.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями российских и республиканских СМИ, посвященную Международному женскому дню. На ней он рассказал об эффекте от коронавируса, предложил раз в неделю заезжать в школу на обед, чтобы проверять организацию школьного питания, а также прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 в КФУ. Также на встрече Минниханов заявил, что в Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек.
- Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову. Домашний арест избран до 1 мая 2021 года. Суд посчитал, что оснований для помещения Петрова в СИЗО недостаточно, но ограничить действия подозреваемого во взятке нужно. В прокуратуре РТ уже сообщили — эта мера пресечения будет оспорена.
- Председателем Союза писателей Татарстана стал депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдулла (Зайдуллин). Голосование прошло сегодня на XIX съезде Союза писателей Татарстана. Всего было четыре кандидата на пост руководителя, помимо Зайдуллы, — Вахит Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан, при этом перед голосованием двое кандидатов взяли самоотвод.
- В среду на 60-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги по профессии. В последние годы Розанов проходил лечение от рака и практически не выходил в эфир. Он известен работой на матче казанского «Рубина» против «Барселоны», когда команда Курбана Бердыева одержала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.
- Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова считает, что если до мая 2021 года вакцину от коронавируса в России получат 25% граждан, то третьей волны заболевания можно будет избежать. Также сегодня пресс-секретарь Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева заявила, что термины «первая, вторая, третья волна» употреблять не совсем корректно. По ее словам, для того чтобы началась «вторая волна», нужно, чтобы случаи заболевания упали до нуля.
- Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию. Он же призвал МВД вместе с другими силовыми ведомствами активнее искать в интернете тех, кто зовет детей на несогласованные митинги, такие призывы нарушают закон.
- В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех человек на пожаре в частном доме на улице Чапаева в селе Кульшарипово Альметьевского района. В ходе тушения пожара в ночь с 2 на 3 марта были обнаружены тела трех мужчин.
- Экс-глава МИД Австрии, доктор права Карин Кнайсль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинуты в совет директоров «Роснефти» в качестве независимых директоров. В список кандидатов в качестве представителей РФ выдвинуты действующие члены совета директоров «Роснефти» — вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин.
- Рустам Минниханов поручил проработать вопрос возможности снятия ограничения на работу ночью заведениям общепита. Сейчас он находится в проработке Роспотребнадзора по РТ.
- В Казани будут судить водителя автобуса, который насмерть сбил девушку на улице Островского в ноябре 2020 года. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Татарстана. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
- Также в Казани осудят участника несанкционированного митинга, прошедшего 31 января. 24-летнего жителя Казани обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что на несанкционированной акции 31 января в Казани на улице Лево-Булачной молодой человек применил насилие в отношении сотрудника ДПС, с силой повалив его на землю.
- Министерство юстиции РФ признало профсоюзную организацию «Альянс врачей» организацией, выполняющей функции иностранного агента. Отмечается, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и проводила политическую деятельность.
- За два дня в Казани поступило шесть жалоб на кондукторов, в работу взято две из них. С 1 марта в общественном транспорте стартовала акция «Народный контролер». На телефон горячей линии можно сообщить факты, если кондуктор предлагает перевести оплату за проезд на его счет либо проехать без билета за меньшую сумму.
- Организаторы Петербургского международного экономического форума сообщили, что в 2021 году решено провести мероприятие 2—5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса.
- Прокуратура Казани рассказала об итогах проверки по сообщению в соцсетях о том, что стена аварийного дома рухнула в сторону соседней многоэтажки. Инцидент произошел 27 февраля. Во время производства работ по разбору здания бывшего льнокомбината на придомовую территорию аварийного дома на улице Гладилова, 56 обрушилась стена. В результате никто не пострадал, имущество жильцов также не повреждено.
Дарья Пинегина
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