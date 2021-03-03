Минюст включил «Альянс врачей»* в реестр НКО-иноагентов

Министерство юстиции РФ признало профсоюзную организацию «Альянс врачей»* организацией, выполняющей функции иностранного агента.

«Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей»*, возглавляемый Васильевой А.Е.», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и проводила политическую деятельность. Лидер объединения Анастасия Васильева является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции 23 января. По мнению следствия, по призыву Васильевой на митинг пришли в том числе зараженные коронавирусом люди, что создало угрозу массового заболевания.

Согласно информации на сайте «Альянса врачей»*, профсоюз защищает права медработников в России. Отделения организации имеются в 42 регионах страны.

Ранее «Реальное время» публиковало материал на тему, почему беспомощны профсоюзы в России? Социолог, руководитель проекта «Мониторинг трудовых протестов» Петр Бизюков объяснил, могут ли современные профсоюзы влиять на подобные ситуации и обладают ли они вообще каким-либо влиянием.

*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.



Ольга Плешкова