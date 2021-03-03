В Роспотребнадзоре по Татарстану прокомментировали возможность возникновения «третьей» волны COVID-19

Термин «первая, вторая, третья волна» употреблять не совсем корректно. Для того, чтобы началась «вторая волна», нужно, чтобы случаи заболевания упали до нуля, заявила пресс-секретарь Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

— [...] В прошлом году Управление Роспотребнадзора по РТ отмечало фазы подъема, первая приходились на конец весны — начало лета и вторая — которая началась с октября и завершилась к новому году. Сегодня Татарстан находится в фазе снижения. Но говорить о третьей волне на сегодня не совсем корректно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она добавила, что развитие эпидемиологической ситуации зависит лишь от граждан.

На этой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила россиян о третьей волне коронавируса. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России в середине года, когда большинство населения вакцинируется и сформируется популяционный иммунитет.



Татьяна Леухина