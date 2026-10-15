РПЛ перенесла начало матча «Спартак» — «Рубин» в Москве

Изменения внесены по согласованию с основным вещателем — федеральным телеканалом «Матч ТВ»

Фото: Сергей Козлов

Российская премьер-лига (РПЛ) изменила время начала матча 11-го тура между «Спартаком» и «Рубином». Информация опубликована на официальных ресурсах турнира.

Встреча, которая состоится в воскресенье, 18 октября, начнется в 18:45 по московскому времени вместо ранее запланированных 18:30.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Также было скорректировано время другого матча тура: игра «Балтика» — «Ростов» начнется в 21:00 вместо 20:45. Изменения внесены по согласованию с основным вещателем — федеральным телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» делит шестое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя клубами, набрав одинаковое с ними количество очков — 12. «Спартак» идет пятым, опережая группу последователей на восемь баллов.

Ранее «Рубин» проиграл в Казани московскому «Динамо» со счетом 0:1.

Зульфат Шафигуллин