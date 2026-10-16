Франк Артига — после разгрома от «Оренбурга»: «Хочу извиниться перед болельщиками»
Главный тренер казанцев — о проигрыше подопечным Ильдара Ахметзянова
Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение своей команды в матче с «Оренбургом» (1:4).
— У вас и у меня тоже нет объяснений, почему такие разные матчи сегодня и с «Динамо». После матча с «Динамо» мы не делали изменений в составе и хотели перенести ту игру на «Оренбург». Мы говорили, что сегодняшний матч важен. Но одно дело играть и показывать бойцовские качества. Первые 15 минут ужасные. Хочу извиниться перед болельщиками. Одно дело — можно играть в футбол лучше или хуже, но основное — это умение биться, бойцовские качества. В ситуациях в штрафной, по стандартным положениям. Мы не давали борьбы на пределе. Разницы исполнителей нивелируется, когда проигрываешь борьбу. Прежде всего это ментальная вещь. Будем принимать меры прямо сегодня, чтобы команда показала реакцию против «Спартака». У нас отличная база, и я думаю, что игроки проведут там достаточное количество времени, — сказал Артига на пресс-конференции.
Следующий матч в Кубке России «Рубин» проведет против «Спартака».
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