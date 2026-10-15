Леонов — о визите главы European Aquatics в Казань: пока конкретики нет

Министр спорта Татарстана заявил, что стороны смогли обсудить важные аспекты дальнейшего сотрудничества

Фото: Артем Дергунов

Визит президента Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силвы в Казань прошел на позитивной ноте. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, стороны обсудили проведение турниров и выступление спортсменов на международной арене, однако конкретных решений пока не принято.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Татарстан всегда готов к организации турниров самого высокого уровня. У нас для этого есть все возможности, — добавил Леонов.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Силвой для обсуждения развития сотрудничества и перспектив возвращения международных турниров под эгидой континентальной федерации в Казань. В столице республики планировалось провести чемпионат Европы по плаванию.

Зульфат Шафигуллин