В Казани будут судить участника митинга 31 января, повалившего сотрудника ДПС в снег

В Казани будут судить участника несанкционированного митинга, прошедшего 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

24-летнего жителя Казани обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что на несанкционированной акции 31 января в Казани на улице Лево-Булачной молодой человек применил насилие в отношении сотрудника ДПС, с силой повалив его на землю.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Следствие собрало доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу. В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков.

Ольга Плешкова