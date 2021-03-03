Путин призвал силовиков жестко пресекать национализм и ксенофобию

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию.

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов», — цитирует Путина RT.

Путин уже высказывался на тему национализма. Он говорил, что лозунг «Россия — для русских» вредит стране и «способствует ее раскачке изнутри». Он уверен, что представители всех населяющих Россию этносов должны чувствовать себя в ней защищенными. Глава государства указал, что «пещерный национализм» вредит самим же русским, поскольку в стране важно обеспечить уважение и развитие культуры каждого народа.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщил, что исчезают ценности эпохи Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимоуважение. По его словам, мир входит в период постпросвещения, когда на их месте разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм.

Ольга Плешкова