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Путин призвал силовиков жестко пресекать национализм и ксенофобию

14:41, 03.03.2021 2
Путин призвал силовиков жестко пресекать национализм и ксенофобию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию.

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов», — цитирует Путина RT.

Путин уже высказывался на тему национализма. Он говорил, что лозунг «Россия — для русских» вредит стране и «способствует ее раскачке изнутри». Он уверен, что представители всех населяющих Россию этносов должны чувствовать себя в ней защищенными. Глава государства указал, что «пещерный национализм» вредит самим же русским, поскольку в стране важно обеспечить уважение и развитие культуры каждого народа.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщил, что исчезают ценности эпохи Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимоуважение. По его словам, мир входит в период постпросвещения, когда на их месте разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:49
    Россия для Русских тоже, в том смысле, что Русские основа страны и этой территории...а то нац. регионы какую-то борьбу возбуждают с Русским языком...это не правильно...
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  • Анонимно 15:07
    Опять "русские виноваты"?
    Национализм, ксенофобия, исламизация и сепаратизм - это то, что творится сейчас в националъных автономиях, где пышно рацвело кумовство и байство, а русских сделали людъми третьего сорта.
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