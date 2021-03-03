Глава ФМБА рассказала, как избежать третьей волны коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова считает, что если до мая 2021 года вакцину от коронавируса в России получат 25% людей, то третьей волны заболевания можно будет избежать.

«Если мы берем для разработки модели такие условия задачи, что вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не менее, чем длительность при нативном заболевании — шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%", — сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: Официальный Татарстан

Если иммунитет благодаря вакцине окажется более длительным, в этом случае количество привитых может быть меньше, чтобы избежать третьей волны заболевания.

Напомним, что в Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек. Согласно последним данным, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 84 484 человека. Вторую дозу получили 20 385 человек. За сутки прививку сделали 1 775 татарстанцев. 42% от общего числа вакцинированных — люди старше 60 лет.





Ольга Плешкова