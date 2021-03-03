На 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов
В среду на 60-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги по профессии.
В последние годы Розанов проходил лечение от рака и практически не выходил в эфир.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
Не стало Юры Розанова. Горе.— Василий Уткин (@radioutkin) March 3, 2021
Розанов долгие годы работал на спортивных и федеральных телеканалах России и Украины. В 2012-м году он стал победителем премии «ТЭФИ» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.
Татарстанским болельщикам Розанов запомнился работой на матче казанского «Рубина» против «Барселоны», когда команда Курбана Бердыева одержала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.СпортФутболОбщество
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