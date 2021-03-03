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На 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

12:07, 03.03.2021
На 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов
Фото: twitter.com

В среду на 60-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги по профессии.

В последние годы Розанов проходил лечение от рака и практически не выходил в эфир.

Розанов долгие годы работал на спортивных и федеральных телеканалах России и Украины. В 2012-м году он стал победителем премии «ТЭФИ» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Татарстанским болельщикам Розанов запомнился работой на матче казанского «Рубина» против «Барселоны», когда команда Курбана Бердыева одержала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.

СпортФутболОбщество
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