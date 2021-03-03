На 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

В среду на 60-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги по профессии.

В последние годы Розанов проходил лечение от рака и практически не выходил в эфир.

Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021

Не стало Юры Розанова. Горе. — Василий Уткин (@radioutkin) March 3, 2021

Розанов долгие годы работал на спортивных и федеральных телеканалах России и Украины. В 2012-м году он стал победителем премии «ТЭФИ» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Татарстанским болельщикам Розанов запомнился работой на матче казанского «Рубина» против «Барселоны», когда команда Курбана Бердыева одержала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.