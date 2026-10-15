Tesla планирует удвоить выпуск на заводе в Германии

По планам Илона Маска, выпуск на заводе должен вырасти с 500 тыс. до 1 млн автомобилей в год

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Tesla намерена ускорить расширение своего единственного европейского завода в Грюнхайде (Бранденбург). Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя компании.

До конца 2026 года Tesla планирует подать регулятору заявку на второе частичное разрешение на расширение. Проект предусматривает строительство нового производственного цеха, параметры которого пока не раскрываются.

По планам Илона Маска, выпуск на заводе должен вырасти с 500 тыс. до 1 млн автомобилей в год, а мощности по производству аккумуляторов — до 100 ГВт·ч в год.

скриншот с сайта lrmuitine.lt

Ранее из-за падения спроса на электромобили проект был заморожен. Сейчас Tesla возобновила наем: штат предприятия уже вырос до 12,6 тыс. человек. На первом этапе планируется довести выпуск до 7,5 тыс. машин в неделю и нанять еще 2 тыс. сотрудников, а в аккумуляторном подразделении создать более 1,5 тыс. рабочих мест.

Против расширения завода выступают местные жители и экологи, указывая, что часть объектов находится в водоохранной зоне.

Также сообщалось, что Tesla отзывает 3 млн электрокаров в Китае из-за ручек на дверях. Из-за недочета могут возникнуть проблемы с безопасностью.

Алсу Сабирзанова