«Рубин» разгромно проиграл «Оренбургу» в Кубке России
Встреча завершилась со счетом 1:4
Казанский «Рубин» потерпел поражение от «Оренбурга» в домашнем матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:4.
Гости забили два мяча уже в первом тайме: Егор Назаренко отличился на 6-й минуте, Ренат Голыбин — на 10-й. Во втором тайме Данила Хотулев (69) и Андрей Касаджиков (77) довели счет до разгромного. Единственный гол «Рубина» забил Ульви Бабаев на 90+3-й минуте.
После четырех туров «Рубин» занимает третье место в группе А с 4 очками. «Оренбург» идет вторым с 7 очками.
В следующем кубковом матче «Рубин» 28 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком», а «Оренбург» в тот же день примет «Родину».
Ранее сообщалось, что РПЛ перенесла начало матча «Спартак» — «Рубин» в Москве. Изменения внесены по согласованию с основным вещателем — федеральным телеканалом «Матч ТВ».
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