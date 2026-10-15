«Рубин» разгромно проиграл «Оренбургу» в Кубке России

Встреча завершилась со счетом 1:4

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» потерпел поражение от «Оренбурга» в домашнем матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Гости забили два мяча уже в первом тайме: Егор Назаренко отличился на 6-й минуте, Ренат Голыбин — на 10-й. Во втором тайме Данила Хотулев (69) и Андрей Касаджиков (77) довели счет до разгромного. Единственный гол «Рубина» забил Ульви Бабаев на 90+3-й минуте.

После четырех туров «Рубин» занимает третье место в группе А с 4 очками. «Оренбург» идет вторым с 7 очками.

В следующем кубковом матче «Рубин» 28 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком», а «Оренбург» в тот же день примет «Родину».

Ранее сообщалось, что РПЛ перенесла начало матча «Спартак» — «Рубин» в Москве. Изменения внесены по согласованию с основным вещателем — федеральным телеканалом «Матч ТВ».

Алсу Сабирзанова