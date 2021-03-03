Минниханов поручил Роспотребнадзору по РТ рассмотреть просьбу рестораторов работать ночью

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вопрос возможности снятия ограничения на работу ночью заведениям общепита. Сейчас он находится в проработке Роспотребнадзора по РТ, сообщила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.

Вчера больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя главы республики с просьбой разрешить им работу по ночам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Авторы обращения отмечают, что ограничения, введенные в период пандемии коронавируса, нанесли серьезный ущерб. Предпринимателям пришлось уволить тысячи людей. Помимо убытков, считают бизнесмены, закрытие заведений ночью приводит к росту социальной напряженности, а Казань становится менее привлекательной для туристов.

В Татарстане сейчас действует запрет на работу заведений общепита с 24 часов до 6 утра.

Татьяна Леухина