В Казани стена едва не упала на аварийный дом: прокуратура выяснила, кто виноват

Прокуратура Казани провела проверку по сообщению в соцсетях о том, что стена аварийного дома рухнула в сторону соседней многоэтажки. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 27 февраля. Во время производства работ по разбору здания бывшего льнокомбината на придомовую территорию аварийного дома на улице Гладилова, 56, обрушилась стена. В результате никто не пострадал, имущество жильцов также не пострадало.

Фото: кадр видео из соцсети

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что в октябре 2018 года здание фабрики приобрел в собственность ООО «ГК «РР ГРУПП» вместе с земельным участком под ним. Соседний с ним дом признан аварийным и подлежащим сносу. В 2019 году из-за состояния здания собственник решил снести его и возвести новый объект. Два года назад был заключен договор на выполнение работ по разборке, сносу здания, а также вывозу строительного мусора, благоустройству и подготовке участка к строительству нового объекта. В январе 2021-го к работам приступила субподрядная организация — ООО «МС Групп».

Для мониторинга влияния работ по разбору и сносу здания фабрики на рядом стоящий аварийный жилой дом собственник заключил договор с КГАСУ на научно-техническое сопровождение объекта. На здание было установлено 12 маячков, специалисты проводили еженедельный мониторинг состояния трещин в доме.

«Между тем субподрядчик не принял достаточные меры, направленные на предупреждение обвала конструкций здания фабрики на территорию близлежащего дома. В адрес директора ООО «МС ГРУПП» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Представление находится на стадии рассмотрения.



Ольга Плешкова