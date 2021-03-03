В Казани будут судить водителя автобуса, сбившего девушку на переходе

Фото: МВД по РТ

В Казани будут судить водителя автобуса, который насмерть сбил девушку на улице Островского в ноябре 2020 года. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Татарстана.

Напомним, что трагедия произошла 24 ноября на улице Островского. 21-летний водитель автобуса МАЗ выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм девушка умерла на месте.

Свою вину водитель полностью признал.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



Ольга Плешкова