В Казани будут судить водителя автобуса, сбившего девушку на переходе
В Казани будут судить водителя автобуса, который насмерть сбил девушку на улице Островского в ноябре 2020 года. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Татарстана.
Напомним, что трагедия произошла 24 ноября на улице Островского. 21-летний водитель автобуса МАЗ выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм девушка умерла на месте.
Свою вину водитель полностью признал.
Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
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