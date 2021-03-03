В Татарстане от коронавируса планируется привить более 1,6 млн человек

В Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на встрече с представителями российских и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню.

Согласно последним данным, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 84 484 человека. Вторую дозу получили 20 385 человек. За сутки прививку сделали 1 775 татарстанцев. 42% от общего числа вакцинированных — люди старше 60.



Фото: realnoevremya.ru

Массовая вакцинация населения от СOVID-19 в России и Татарстане началась 18 января.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о планах за год прививочной кампании от коронавируса привить около 60% населения России.

