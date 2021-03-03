Минниханов прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 от КФУ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 в КФУ:

То, что в Казани мы создаем такой центр изучения фармакологии, — это задел, но как быстро мы сможем его реализовать — посмотрим. В любом случае эта работа будет нужна, потому что вирус в той или иной форме всегда будет, и если у нашего университета появится такая компетенция, специалисты смогут делать вакцины под другие задачи.

Он отметил, что если нет какого-то научного задела, произвести вакцину невозможно, и даже мировые лидеры фармакологии производят вакцины, которые еще не дают 100%-ного эффекта:

В нашей стране есть некий научный задел, который был оперативно реализован. […] То есть это не просто мы сели и сделали. Россия в этом плане оказалась лидером и смогла разработать «Спутник V» и другие вакцины. Это труд многих поколений, которые создали базу.

Фото: media.kpfu.ru

Ранее в Казанском федеральном университете сообщали о приостановке разработки вакцины от коронавируса из-за недостатка финансирования осенью минувшего года. Ученые вуза разработали один из прототипов препарата, его протестировали на животных, но он показал недостаточную эффективность. Второй прототип осуществлялся в рамках пилотного финансирования индустриального партнера КФУ.

Татьяна Леухина