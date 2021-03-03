В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин на пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех человек на пожаре в частном доме на улице Чапаева в селе Кульшарипово Альметьевского района. В ходе тушения пожара в ночь с 2 на 3 марта были обнаружены тела трех мужчин, сообщает СУ СК РФ по РТ.

По факту их гибели органы Следкома России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Следователи сейчас проводят осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, личности погибших устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, «Реальное время» сегодня утром сообщало о произошедшем пожаре. На место происшествия выезжал Альметьевский прокурор Дамир Яфизов.

Маргарита Головатенко