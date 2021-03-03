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Председателем Союза писателей Татарстана стал Ркаил Зайдулла

15:07, 03.03.2021
Председателем Союза писателей Татарстана стал Ркаил Зайдулла
Фото: realnoevremya.ru

Председателем Союза писателей Татарстана стал Ркаил Зайдулла (Зайдуллин). Голосование прошло сегодня на XIX съезде Союза писателей Татарстана.

Всего было четыре кандидата на пост руководителя — это Ркаил Зайдулла, Вахит Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан. Вахит Имамов и Рафис Курбан взяли самоотвод. Ркаил Зайдулла набрал 122 голоса, Рамис Аймет — 74.

Ранее «Реальное время сообщало о голосовании на съезде писателей РТ. В работе съезда участвуют руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и министр культуры РТ Ирада Аюпова. К работе съезда по видео-конференц-связи присоединились филиалы союза в Челнах и Альметьевске.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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