Председателем Союза писателей Татарстана стал Ркаил Зайдулла

Председателем Союза писателей Татарстана стал Ркаил Зайдулла (Зайдуллин). Голосование прошло сегодня на XIX съезде Союза писателей Татарстана.



Всего было четыре кандидата на пост руководителя — это Ркаил Зайдулла, Вахит Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан. Вахит Имамов и Рафис Курбан взяли самоотвод. Ркаил Зайдулла набрал 122 голоса, Рамис Аймет — 74.



Ранее «Реальное время сообщало о голосовании на съезде писателей РТ. В работе съезда участвуют руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и министр культуры РТ Ирада Аюпова. К работе съезда по видео-конференц-связи присоединились филиалы союза в Челнах и Альметьевске.

Ольга Плешкова