Минниханов предложил раз в неделю обедать в школьной столовой

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня предложил раз в неделю заезжать в школу на обед, чтобы проверить организованность школьного питания.

Как заявил президент Татарстана, в один день привести в порядок этот вопрос сложно, однако власти обеспечили такую работу. Остались вопросы, которые планируют решить в течение двух-трех лет.

Фото: kzn.ru

«Я стараюсь, когда едем в какой-то район, школу посмотреть, пообедать и своих коллег прошу. Это делать надо постоянно, постоянный контроль. Стыдно, когда бывает некачественные продукты, стыдно, когда дети не кушают, половину пищи выбрасывают. Стыдно, когда мы не можем нормальную еду обеспечить. […] Надо интересоваться, в неделю пару раз заезжать в какую-то школу на обед — тогда будет порядок», — сказал Минниханов.

Напомним: с сентября прошлого года по распоряжению президента России ученикам начальных классов организовано бесплатное горячее питание. Только в Татарстане такие завтраки и обеды получают около 210 тыс. человек.

Ранее Роспотребнадзор и прокуратура Татарстана нашли в школьных столовых республики инфекции, просрочку и холодную еду.

Ольга Плешкова