Китайские ученые назвали условие повторного заражения COVID-19 при наличии антител

Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Их исследование опубликовано в журнале National Science Review.

Врачи констатировали вторичные случаи коронавируса среди 273 пациентов, находящихся под наблюдением. Оказалось, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2. От предыдущего он отличается генетической стуктурой. Период между выздоровлением и повторным заражением составлял от 19 до 57 суток.

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что ученые всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей. Оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода.

Ранее эксперт КФУ рассказал о тяжелых последствиях коронавируса.

Татьяна Леухина