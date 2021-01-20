Патяшина: несостоявшимся туристам из Татарстана возвратили около 9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Туристам из Татарстана, которые не смогли посетить зарубежные страны в 2020 году, возвратили около 9 млн рублей. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

«Из-за ограничения выезда за рубеж потребители не могли воспользоваться путевками, а туроператоры не спешили возвращать деньги. Управление 167 раз отстаивало в судах права потребителей туристских услуг», — сказала она.

Она отметила, что более чем в два раза возросло количество обращений в сфере туристских услуг и авиаперевозок.