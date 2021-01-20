В Татарстане на вакцинацию от коронавируса записались 6,5 тысячи человек

На сегодня в Татарстане прививки от коронавируса ожидают 6,5 тысячи человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. Именно столько татарстанцев записались в листы ожидания поликлиник республики.

Ранее в министерстве привели в пример Нижнекамск, где своей очереди на прививку ожидают 575 человек. Первый этап вакцинации прошли 346 человек, второй этап — 145 человек.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по республике заявил, что все требования и объемы по вакцинации от COVID-19 в Татарстане будут выполнены.