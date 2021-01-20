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В Татарстане на вакцинацию от коронавируса записались 6,5 тысячи человек

14:30, 20.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на вакцинацию от коронавируса записались 6,5 тысячи человек
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

На сегодня в Татарстане прививки от коронавируса ожидают 6,5 тысячи человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. Именно столько татарстанцев записались в листы ожидания поликлиник республики.

Ранее в министерстве привели в пример Нижнекамск, где своей очереди на прививку ожидают 575 человек. Первый этап вакцинации прошли 346 человек, второй этап — 145 человек.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по республике заявил, что все требования и объемы по вакцинации от COVID-19 в Татарстане будут выполнены.

ОбществоМедицинаАналитика Татарстан
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