В Татарстане на вакцинацию от коронавируса записались 6,5 тысячи человек
На сегодня в Татарстане прививки от коронавируса ожидают 6,5 тысячи человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. Именно столько татарстанцев записались в листы ожидания поликлиник республики.
Ранее в министерстве привели в пример Нижнекамск, где своей очереди на прививку ожидают 575 человек. Первый этап вакцинации прошли 346 человек, второй этап — 145 человек.
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по республике заявил, что все требования и объемы по вакцинации от COVID-19 в Татарстане будут выполнены.ОбществоМедицинаАналитика Татарстан
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