Анна Попова: в Татарстане не было панических настроений из-за коронавируса

Фото: скриншот трансляции коллегии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на итоговой коллегии татарстанского управления заявила, что в Татарстане не было панических настроений из-за коронавируса.

Она отметила, что в Татарстане лучший показатель заболеваемости коронавируса на сегодняшний день — доля заболевших в среднем 2,6 на 100 тысяч населения в сутки.

Также, по ее словам, Татарстан вышел в новый год с минимальным количеством очагов коронавируса — их не было в школах, в больницах: «Это уникальный случай для такого большого субъекта Российской Федерации с такой плотной медицинской инфраструктурой и с таким количеством ковидных госпиталей, которые вы развернул».

«Татарстан не останавливал экономику даже в самый сложный период. Осенью в принципе не было речи ни о каком локдауне, ни о каких дополнительных запретительных мерах. Эта ровная системная грамотная работа всех вместе дверь тот результат, о котором мне приятно говорить», — отметила Попова.

Кроме того, Татарстан стал лидером по количеству штрафов за нарушение «антиковидных» мер на 100 тыс. населения и по сумме.