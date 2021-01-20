В Татарстане против введения COVID-паспортов выступают 66% опрошенных

Фото: Илья Репин (архив)

Опрос показал, что больше половины татарстанцев против введения COVID-паспортов. Эту идею не поддерживают 66% опрошенных сервисом SuperJob.

При этом за подобный проект высказались всего 7% респондентов. Не смогли однозначно ответить 27%, свидетельствуют данные опроса.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Также в Татарстане 84% компаний не беспокоятся о наличии антител к коронавирусу у соискателей. Спрашивают о том, переболел ли COVID-19 пришедший устраиваться на работу, только 9%. Еще 1% интересуется, сделана ли у претендента прививка, и 6% компаний уточняет и про перенесенную болезнь, и про прививку.

Напомним, что в целом по России против введения COVID-паспортов высказались 59% респондентов. В опросе участвовали 1 600 человек в 349 населенных пунктах. Опрос проводился во всех округах России.

Ранее в Госдуме одобрили введение в России COVID-паспортов.

