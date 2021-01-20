Матвиенко заявила, что в России не введут ковид-паспорта

В России не будут вводить ковид-паспорта. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко



Матвиенко назвала ковид-паспорт «изобретением общественного мнения».

«В восприятии людей это (справка о прививке, — прим. ред.) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. [...] Нет, конечно, не будет такого, — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили введение в России COVID-паспортов. В целом по России против введения COVID-паспортов высказались 59% респондентов.



Ольга Плешкова