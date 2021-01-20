В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане насчитывается уже 233 смерти от коронавируса. За последние сутки подтвердились еще четыре летальных случая.

Среди скончавшихся три женщины (1932, 1939 и 1947 годов рождения) и мужчина (1941 года рождения), передает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, что за сутки в республике выявили 87 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в РТ официально зарегистрированы 15 104 случая COVID-19.