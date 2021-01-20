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Эксперт КФУ рассказала о тяжелых последствиях заболевания коронавирусом

13:39, 20.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт КФУ рассказала о тяжелых последствиях заболевания коронавирусом
Фото: Максим Платонов (архив)

Среди тяжелых последствий у пациентов, переболевших COVID-19, могут наблюдаться депрессия, нейроковид, панкреатиты, язвы и поражение печени. Об этом медиапорталу КФУ рассказала заместитель главврача по медчасти, руководитель терапевтического отделения униклиники Казанского университета Эмма Мухаметшина.

«Вирус поражает не только легочную систему, но и все системы организма: сердечно-сосудистую, ЖКТ, нервную», — сообщила эксперт. По ее словам, больше всего от COVID-19 страдает иммунитет человека.

Из-за того, что восстанавливаться после коронавируса приходится долго, повышается нагрузка на все системы организма. Как следствие, человек становится подвержден инсультам, инфарктам и тромбозам периферических сосудов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мухаметшина обратила внимание, что при тяжелой форме COVID-19 реабилитация может занимать от трех до шести месяцев, в то время как пациенты, переболевшие в легкой форме, тратят на это несколько дней.

Напомним, за последние сутки в Татарстане коронавирусом заразились 87 человек. Всего с начала пандемии заболели 15 104 человека, вылечились — 11 480 татарстанцев.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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