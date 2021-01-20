Попова рассказала, у кого из татарстанцев невысокий уровень иммунитета к COVID-19

В Татарстане у работников крупных предприятий Татарстана и пожилых людей старше 65 лет наблюдается невысокий уровень иммунитета к COVID-19. Первые выполняют все предписания Роспотребнадзора, вторые — находятся на самоизоляции, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Коллективный иммунитет, согласно итогам исследования, имеет половина населения РТ. «В разных профессиональных группах эти цифры несколько разные. Больше всего это среди врачей, медработников, работников образования, сферы услуг и транспорта», — сказала главный санитарный врач РФ, отметив, что эти группы населения имеют постоянный контакт с населением.

В Татарстане почти все исследуемые на коллективный иммунитет к COVID-19 переболели бессимптомно. Всего были протестированы 2 947 человек из всех муниципалитетов РТ.