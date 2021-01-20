Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сделал прививку от COVID-19
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Instagram.
Ранее прививку от коронавируса сделали руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов и глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров.
Сегодня Минздрав Татарстана сообщил, что в республике прививку от коронавируса ждут 6,5 тысяч жителей.ОбществоМедицина Татарстан
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