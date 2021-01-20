Глава Роспотребнадзора: заболеваемость COVID-19 в России более чем вдвое ниже, чем в Европе

Фото: скриншот трансляции коллегии

Заболеваемость коронавирусом в России более чем вдвое ниже, чем в Европе: в РФ зафиксировано 20 случаев в сутки на 100 тыс. жителей, в странах ЕС показатель достигает 50—70. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии татарстанского управления ведомства в Казани.

На данный момент, по словам Поповой, в РФ идет снижение заболеваемости коронавирусом.



Она сегодня также сообщила, что в Татарстане лучший показатель заболеваемости коронавируса на сегодняшний день — доля заболевших в среднем 2,6 на 100 тысяч населения в сутки.