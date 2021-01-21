У людей, привитых «Спутником V» наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

У людей, которые сделали прививку вакциной «Спутник V», наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом. Об этом сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов.

Этому есть простое объяснение: при инфекции плохо формируются герминативные центры в лимфоузлах. А у многих людей вообще плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде. Вакцинация обеспечивает более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция, уточнил специалист.

Сейчас ведутся исследования длительности сохранения иммунитета. Так, у сотрудников центра Гамалеи, сделавших прививку, иммунитет сохранился в течение девяти месяцев, передает «РИА Новости» слова Логунова.

Ранее 92-летняя пенсионерка из Казани Зинаида Бодрягина рассказала о своем самочувствии после прививки вакциной «Спутник V».



Татьяна Леухина