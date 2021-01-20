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В Татарстане пройдут испытания третьей вакцины от коронавируса

12:14, 20.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане пройдут испытания третьей вакцины от коронавируса
Фото: mos.ru

Татарстан выбрали в качестве пилотной площадки для проведения испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Глава Минздрава РТ уточнил, что третья российская вакцина от коронавируса будет готова примерно в феврале текущего года.

Садыков поблагодарил главу Роспотребнадзора Анну Попову за то, что в республике прошел третий этап клинических исследований второй отечественной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минздрава РТ отметил, что первая партия вакцины от коронавируса в Татарстане полностью израсходована. Удалось вакцинировать более 6 тысяч человек.

Сегодня министр здравоохранения России Михаила Мурашко сообщил, что центр им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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