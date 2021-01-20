Шварценеггер сделал прививку от COVID-19

Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он призвал всех последовать его примеру. «Идем со мной, если хочешь жить», — написал фразу из «Терминатора» актер.

Сегодня президент США Джо Байден во время инаугурации заявил, что к концу первого месяца после вступления в должность планирует создать по всей стране при поддержке федеральных властей 100 новых центров по вакцинации населения. Он также отметил, что планирует в течение 100 дней после вступления в должность создать условия для того, чтобы в стране сделали не менее 100 млн прививок от коронавируса.

Татьяна Леухина