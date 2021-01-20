Глава Роспотребнадзора заявила в Казани, что привилась от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в Казани, что уже привилась от коронавируса. Причем сделала это еще осенью 2020 года.

Она призвала вакцинироваться тех, кто еще не переболел.

Фото: Максим Платонов

«То, что у нас три вакцины, — это большой результат российской науки. Лечащий врач, зная состояние пациента, зная его историю болезни и жизнь, может выбрать ту вакцину, которая именно этому пациенту будет правильней и лучше [подходить]. Хотя сегодня главное — это привиться, и если нет противопоказаний, привиться той вакциной, которая уже есть. Потому что мы возьмем управление над этой инфекцией, если мы привьем не менее 60% взрослого населения, за минусом тех, кто переболел», — дала комментарий Попова во время пресс-подхода в рамках посещения пункта вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №21».

Попова добавила, что сделала прививку от коронавируса в сентябре 2020 года. И пока уровень антител в ее крови держится на высоком титре.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдут испытания третьей вакцины от коронавируса.



Ольга Плешкова