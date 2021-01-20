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Минниханов: «По вопросу вакцинации против COVID-19 все требования и объемы будут выполнены»

12:45, 20.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минниханов: «По вопросу вакцинации против COVID-19 все требования и объемы будут выполнены»
Фото: Максим Платонов

В Татарстане не было допущено резкого роста случаев коронавируса и возникновения очагов в трудовых коллективах, сохранена экономическая и предпринимательская активность. Об этом сообщил сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Для всех нас в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 2020 год стал беспрецедентным. Огромная нагрузка легла на плечи сотрудников системы здравоохранения и Роспотребнадзора. Роспотребнадзор всегда был на передовой, в самом эпицентре событий, координировал работу. Практически каждому учреждению, организации, предприятию Управлением Роспотребнадзора по республике были выданы четкие предписания. Надзор за их исполнением простимулировал бизнес-сообщество моментально перестроить свою деятельность, строго соблюдать санитарные требования», — сказал он.

По словам главы республики, большая работа предстоит по вакцинации граждан республики против коронавируса: «По вопросу вакцинации против COVID-19 все требования и объемы будут выполнены».

В Татарстане, напомним, пройдут испытания третьей вакцины от коронавируса.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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