Новости общества

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Экономист спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

09:11, 12.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Экономист спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Пандемия коронавируса завершится во втором квартале следующего года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, рынок делает ставки на возвращение в норму экономики в следующем году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Экономические показатели азиатских стран, по его мнению, будут восстанавливаться быстрее, ведь их дела «уже идут лучше»: «Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими».

realnoevremya.ru

Якобсен подчеркнул, что появление вакцины через девять месяцев с начала пандемии — триумф науки. Обычно на создание вакцины уходит около двух-трех лет.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем