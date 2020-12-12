Экономист спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится во втором квартале следующего года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, рынок делает ставки на возвращение в норму экономики в следующем году. Об этом сообщает «РИА Новости».



Экономические показатели азиатских стран, по его мнению, будут восстанавливаться быстрее, ведь их дела «уже идут лучше»: «Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими».

realnoevremya.ru

Якобсен подчеркнул, что появление вакцины через девять месяцев с начала пандемии — триумф науки. Обычно на создание вакцины уходит около двух-трех лет.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек.



Маргарита Головатенко