Россияне смогут переносить туры с кешбэком до конца 2021 года

Российским туристам планируется разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря следующего года, если в стране усилят «антиковидные» ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Кабмина РФ.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе, где предоставляется туруслуга или в субъекте, где живет турист, оказание оплаченной услуги может быть перенесено на срок не позднее 31 декабря 2021 года.

Указанный срок определяется дополнительным соглашением между туристом и организацией, оказывающей туруслугу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что второй этап программы возврата части средств за туристические поездки стартовал в России в середине октября. Россияне могли до 5 декабря подобрать пакетный тур и получить кешбэк за оплаченную поездку.



О том, как туристическая отрасль России и программа «туристического кешбэка» поработали в год пандемии, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина