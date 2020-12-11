В Минздраве России спрогнозировали окончание пандемии коронавируса в стране

Фото: Ринат Назметдинов

Пандемия коронавируса пойдет на спад уже в середине 2021 года. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

По его словам, пандемия подойдет к концу только тогда, когда станет управляемой. А повлиять на это может вакцина или препарат, который действует на коронавирус.

Фото: tatarstan.ru

— Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить, — передает ТАСС его слова.

Сегодня в Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В республику прибыла 1 тыс. доз препарата. Вакцинацию планируется начать в понедельник.



Татьяна Леухина