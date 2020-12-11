В Татарстане не всех пациентов с коронавирусом обеспечили бесплатными лекарствами — видео

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В Татарстане часть заболевших коронавирусом оставили без бесплатных лекарств, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Помимо этого, не все пациенты информированы о том, что им полагаются бесплатные препараты для лечения COVID-19.

В Минздраве РТ отмечают, что единой схемы по выдаче бесплатных лекарств от коронавируса нет. Решение остается за лечащими врачами, которые могут перестраховываться и не выписывать их, так как если у пациента всего лишь ОРВИ препараты от COVID-19 могут ему навредить.

Татьяна Демина