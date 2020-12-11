Песков заявил о попытках дискредитации российской вакцины от коронавируса

Ряд стран и их крупные фармкомпании препятствуют появлению российской вакцины «Спутник V» в некоторых государствах. Об этом говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.



«И вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», — заявляет Песков.

Также Песков считает, что конкуренция в разработке вакцин должна идти честно.

«Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», — сказал он.

Фото: Роспотребнадзор

Напомним, что официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков считает, что против российской вакцины от коронавируса ведется финансируемая из-за рубежа информационная кампания.