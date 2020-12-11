В ООН спрогнозировали сильнейший за 80 лет спад в мировой экономике

Из-за пандемии коронавируса мир встал перед угрозой сильнейшего за 80 лет экономического спада. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — приводит ТАСС слова Гутерриша. По его словам, пандемии коронавируса выявила «уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества».

Фото: realnoevremya.ru

Гутерриш оценил распространившийся в мире СOVID-19 как «небывалый кризис» и «глобальную угрозу». Он отметил, что огромный ущерб от пандемии коронавируса продолжает расти.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, в 2021 год в мире может случиться крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис.



Татьяна Демина