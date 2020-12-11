Врачи Нижнекамска попросили горожан не приходить в палатки для ожидания очереди на КТ
Руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев призвал горожан не приходить самостоятельно в палатки, которые установлены на территории НЦРМБ и возле поликлиники №2, для ожидания своей очереди на компьютерную томографию.
Вчера днём в палатку на Менделеева бригады скорой помощи доставили 21 человека. 13 пациентов с пневмонией в начальной стадии отправили на домашнее лечение под наблюдением терапевтов, ещё 8 человек госпитализировали в приёмный покой госпиталя.
Ночью в палатку, установленную на территории НЦРМБ, обратились 39 человек. 10 человек направили в приёмный покой, ещё у 21 пациента медики выявили пневмонию в начальной стадии. У семерых обратившихся за медпомощью нижнекамцев лёгкие оказались чистыми, шестеро из них обратились за обследованием самостоятельно без направления терапевта или вызова скорой помощи.
Мерясов напомнил, что палатки возле больниц установили для того, чтобы разгрузить медиков. Бригада скорой помощи оставляет пациента в ней и уезжает на другой вызов. А больной ожидает своей очереди в тепле и под наблюдением специалистов. Пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии, бригада не оставляет и сопровождает до окончательного решения о госпитализации.
Руководитель управления здравоохранения предупредил, что обследование на компьютерной томографии без соответствующих показаний может вывести аппарат из стоя, поскольку в таком случае он работает «вхолостую».
Кроме того, настаивать на обследовании в самый первый день недомогания нет смысла — изменения в лёгких появляются только на пятый день.
В случае повышения температуры, появления кашля следует вызывать врача на дом или обратиться в кабинеты для температурящих пациентов в поликлиниках. Бывает, что линии заняты и до регистратуры невозможно дозвониться, тогда родным стоит дойти до поликлиники и оформить вызов на дом. Если такой возможности нет, то можно обратиться на горячую линию НЦРМБ — 24-32-47.
«Каждый медицинский работник знает симптомы дыхательной недостаточности, у каждого терапевта или фельдшерской бригады есть пульсоксиметр, который определяет уровень кислорода в крови, и если есть показания, вас направят на КТ. Если же пациент лечится от пневмонии амбулаторно, и температура в течение трёх дней держится на отметке 38°С, а одышка проявляется даже в состоянии покоя, то нужно вызывать скорую», — приводит слова Мерясова пресс-служба Нижнекамского района.
Палатки для ожидания очереди на КТ в Нижнекамске появились в конце октября. Для пациентов созданы здесь все условия: помещение обогревается, электричество проведено, установлены чайники, сиденья.
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