Врачи Нижнекамска попросили горожан не приходить в палатки для ожидания очереди на КТ

Руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев призвал горожан не приходить самостоятельно в палатки, которые установлены на территории НЦРМБ и возле поликлиники №2, для ожидания своей очереди на компьютерную томографию.



Вчера днём в палатку на Менделеева бригады скорой помощи доставили 21 человека. 13 пациентов с пневмонией в начальной стадии отправили на домашнее лечение под наблюдением терапевтов, ещё 8 человек госпитализировали в приёмный покой госпиталя.

Фото: e-nkama.ru

Ночью в палатку, установленную на территории НЦРМБ, обратились 39 человек. 10 человек направили в приёмный покой, ещё у 21 пациента медики выявили пневмонию в начальной стадии. У семерых обратившихся за медпомощью нижнекамцев лёгкие оказались чистыми, шестеро из них обратились за обследованием самостоятельно без направления терапевта или вызова скорой помощи.



Фото: e-nkama.ru

Мерясов напомнил, что палатки возле больниц установили для того, чтобы разгрузить медиков. Бригада скорой помощи оставляет пациента в ней и уезжает на другой вызов. А больной ожидает своей очереди в тепле и под наблюдением специалистов. Пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии, бригада не оставляет и сопровождает до окончательного решения о госпитализации.

Руководитель управления здравоохранения предупредил, что обследование на компьютерной томографии без соответствующих показаний может вывести аппарат из стоя, поскольку в таком случае он работает «вхолостую».



Фото: e-nkama.ru

Кроме того, настаивать на обследовании в самый первый день недомогания нет смысла — изменения в лёгких появляются только на пятый день.

В случае повышения температуры, появления кашля следует вызывать врача на дом или обратиться в кабинеты для температурящих пациентов в поликлиниках. Бывает, что линии заняты и до регистратуры невозможно дозвониться, тогда родным стоит дойти до поликлиники и оформить вызов на дом. Если такой возможности нет, то можно обратиться на горячую линию НЦРМБ — 24-32-47.

«Каждый медицинский работник знает симптомы дыхательной недостаточности, у каждого терапевта или фельдшерской бригады есть пульсоксиметр, который определяет уровень кислорода в крови, и если есть показания, вас направят на КТ. Если же пациент лечится от пневмонии амбулаторно, и температура в течение трёх дней держится на отметке 38°С, а одышка проявляется даже в состоянии покоя, то нужно вызывать скорую», — приводит слова Мерясова пресс-служба Нижнекамского района.



Палатки для ожидания очереди на КТ в Нижнекамске появились в конце октября. Для пациентов созданы здесь все условия: помещение обогревается, электричество проведено, установлены чайники, сиденья.



Татьяна Леухина