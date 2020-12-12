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В зоопарке США снежный барс заболел коронавирусом

00:33, 12.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В зоопарке США снежный барс заболел коронавирусом
Фото: pixabay.com

В зоопарке Луисвилла (штат Кентукки, США) подтвердился коронавирус у снежного барса Ниси. Об этом сообщает «РИА Новости».

На данный момент в зоопарке ждут результаты тестов на COVID-19 еще у двух снежных барсов Кимти и Меру. До этого у животных в зоопарке коронавируса не выявляли.

Известно, что животные чувствуют себя хорошо. Среди симптом заболевания наблюдается хрипы и кашель. Их изолируют от других обитателей зоопарка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вирус барсам мог передать один из сотрудников зоопарка, который переносил коронавирус без симптомов.

Напомним, что в ноябре в Дании уничтожили всех норок, заразившихся COVID-19.

Татьяна Демина
Общество
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