В зоопарке США снежный барс заболел коронавирусом

В зоопарке Луисвилла (штат Кентукки, США) подтвердился коронавирус у снежного барса Ниси. Об этом сообщает «РИА Новости».

На данный момент в зоопарке ждут результаты тестов на COVID-19 еще у двух снежных барсов Кимти и Меру. До этого у животных в зоопарке коронавируса не выявляли.

Известно, что животные чувствуют себя хорошо. Среди симптом заболевания наблюдается хрипы и кашель. Их изолируют от других обитателей зоопарка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вирус барсам мог передать один из сотрудников зоопарка, который переносил коронавирус без симптомов.

Напомним, что в ноябре в Дании уничтожили всех норок, заразившихся COVID-19.



Татьяна Демина