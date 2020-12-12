Число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 70 млн человек. По состоянию на 00:40 (по мск) зафиксировано 70 025 535 случаев COVID-19. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Наибольшее количество заболевших выявлено в США (15 746 026). На втором месте Индия — 9 796 769 случаев, на третьем Бразилия — 6 781 799 лиц с коронавирусом. В пятерку лидеров по количеству заболевших входят и Россия (2 574 319) и Франция (2 405 127).

Скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Умерли от коронавируса в мире 1 590 323 человека. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Напомним, что отметка в 60 млн заболевших коронавирусом в мире была превышена 25 ноября, в 50 млн — 8 ноября.



Татьяна Демина