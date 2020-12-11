В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли водить хороводы и должен ли Дед Мороз иметь справку от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Как водить хороводы в период пандемии, рассказала в пятницу замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Также она объяснила, какие требования предъявляются к Деду Морозу на детских утренниках.

Авдонина пояснила, что можно водить хороводы, взявшись за руки, если утренник проходит в одном коллективе, например, в детсадовской группе. Также допустимо проводить его на улице, если дети надели перчатки или варежки.

«Если это два разных коллектива — тогда, конечно, лучше хоровод без взятия за руки, просто походить вокруг елки», — сказала представитель Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она добавила, что в условиях пандемии коронавируса все массовые мероприятия должны проходить в усеченном формате.

По словам Авдониной, никакого отдельного требования к Деду Морозу нет. Артисты не обязаны предоставлять справки об отсутствии коронавируса. А вот маска для него обязательна: «У него же борода, извините, под носом, он носом дышит. Маска должна защищать органы дыхания».

Ранее в Татарстане появились объявления о выезде на дом Кыш Бабая, переболевшего COVID-19.