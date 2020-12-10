Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В регионах вакцинацию от COVID-19 запустят до конца недели

15:17, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В регионах вакцинацию от COVID-19 запустят до конца недели
Фото: pikist.com

Все российские регионы сообщили о своей готовности к вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Процесс вакцинации в субъектах России запустят до конца недели, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян. В России сейчас наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира, подчеркнул специалист.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем