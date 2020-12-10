В регионах вакцинацию от COVID-19 запустят до конца недели

Все российские регионы сообщили о своей готовности к вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Процесс вакцинации в субъектах России запустят до конца недели, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян. В России сейчас наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира, подчеркнул специалист.



Татьяна Леухина